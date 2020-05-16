В России выявили 9 200 новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За последние сутки в России выявили 9 200 случаев коронавирусной инфекции в 83 регионах, сообщает Оперативный штаб по ситуации с коронавирусом. При этом в 4 124 выявленных случаях клинических проявлений не было.

Наибольшее число случаев зарегистрировано в Москве – 3 505. В Московской области выявили 937 новых случаев, в Санкт-Петербурге – 525, в Нижегородской области – 229, в Ростовской области – 112, в Саратовской области – 107, в Свердловской области – 105, в Тульской области – 101.

В Калужской области обнаружили 99 случаев COVID-19, в Мурманской области – 93, в Ярославской области и Краснодарском крае по 92 выявленных случая. В Рязанской области обнаружили 91 случай, в Башкортостане – 89, в Дагестане – 88, в Приморском крае – 87, в Волгоградской области – 86, в Брянской области – 85.

В республике Татарстан выявлено 84 случая, в ХМАО – 83, в Тамбовской области – 82, в Чувашии – 81, в Курской и Ульяновской областях – по 78, в Белгородской области – 76, в Северной Осетии – 73, в Ленинградской области – 72, в КБР – 71.

В Самарской области зафиксировали 70 случаев, в Челябинской области – 69, в Ивановской области – 68, во Владимирской области – 65, в Новосибирской области – 64, в Республике Саха (Якутия) – 63, в Красноярском крае – 61, в Ставропольском крае – 59, в Пензенской области – 56, в Тверской области – 53.

В республике Марий Эл, Пермском крае, Орловской и Архангельской областях выявлено по 52 случая, в Липецкой области, ЯНАО и Хабаровском крае – по 50, в Тюменской области – 45, в Смоленской области и республике Бурятия – по 41, в республике Адыгея и Омской области – по 40, в Воронежской и Архангельской областях – по 39.

В республике Хакасия и Алтайском крае зафиксировано по 38 случаев, в Вологодской области и республике Калмыкия – по 37, в Ингушетии – 36, в Калининградской, Кировской и Оренбургской областях – по 35, в Забайкальском крае – 32, в республике Тыва – 30, в республике Коми – 29, в Чечне – 27, в Мордовии и Иркутской области – по 25.

В Псковской области зарегистрировано 19 случаев, в Карачаево-Черкессии и Камчатском крае – по 18, в Удмуртии, Новгородской и Томской областях – по 14 случаев, в Крыму – 13, в Кемеровской области – 11, в Карелии, Костромской, Кемеровской и Амурской областях – по 8, в Курганской области – 6, в Чукотском АО – 5, в республике Горный Алтай – 4, в Магаданской, Сахалинской областях и Еврейской АО – по 3 случая.

Итого в России зарегистрировано 272 043 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, что на 3,5% больше, чем днем ранее. За последние сутки умерли 119 человек. За весь период скончались 2 537 человек.

Выздоровели за сутки 4 940 человек, а с начала эпидемии из больниц выписали 63 166 пациентов.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в столице будет организовано массовое бесплатное тестирование на наличие антител, способных сопротивляться коронавирусу. Исследование будет проводиться на основе метода иммуноферентного анализа.

Мэр отметил, что таким образом столичные власти планируют выяснить реальное количество заболевших COVID-19 в Москве. Он заявил, что цифра более чем в 130 тысяч зараженных коронавирусом не соответствует действительности.