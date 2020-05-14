В Москве значительно больше 130 тысяч зараженных коронавирусом – Собянин

17:23
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что цифра более чем в 130 тысяч зараженных коронавирусом не является реальной.
Он отметил, что в настоящий момент не все заболевшие COVID-19 обнаружены. По мнению Собянина, в столице зараженных коронавирусом гораздо больше.
"То, что вы говорите, что в Москве зараженных 130 тысяч, – это неправильная терминология. Мы неоднократно говорили, что 130 тысяч выявленных людей, которые заражены коронавирусом, на самом деле их значительно больше", – отметил Собянин в интервью телеканала "Россия 24".
Он добавил, что в связи с этим одной из главных задач является обнаружение максимального количества инфицированных.
Ранее Собянин объявил о массовой бесплатной проверке столичных жителей на наличие антител, способных сопротивляться коронавирусу. Он отметил, что это позволит выяснить реальные масштабы распространения COVID-19. По словам Собянина, это важно, поскольку в связи с ослаблением ограничений существует риск возникновения второй волны пандемии.
Он сообщил, что массовое тестирование запустят в столичных поликлиниках на этой неделе. Собянин подчеркнул, что исследование будет проводиться на основе метода иммуноферментного анализа (ИФА).
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что по состоянию на 14 мая в столице провели более 1,3 миллиона ПЦР-тестирований. Она отметила, что ежедневно 31 городская лаборатория проводит 40 тысяч подобных исследований.
Ракова также сообщила, что благодаря внедрению метода ИФА количество ежедневных проведенных тестирований можно будет увеличить до 200 тысяч. Она подчеркнула важность данной разработки, поскольку это позволит выявить заболевших коронавирусом, у которых не было клинических проявлений инфекции.
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