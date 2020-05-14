Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Госсовета по коронавирусу

12:32
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришечкин
Сергей Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Госсовета по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.
В совещании приняли участие руководители федеральных органов исполнительной власти и губернаторы регионов. Мэр города затронул вопросы текущих темпов и прогноза выявляемости COVID-19 в регионах России.
Группа говорила о расширении тестирования на коронавирус, включая использование методов ИФА-диагностики. Участники совещания также обсудили возобновление работы базовых отраслей промышленности и сельского хозяйства в регионах, а также затронули тему соблюдения санитарных мер на работающих предприятиях и организациях.
Помимо этого, в ходе селекторного совещания прошли обсуждения, касающиеся осуществления дополнительных выплат медработникам, которые лечат пациентов с COVID-19. Также была затронута система цифровых пропусков.
Рабочая группа Госсовета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции была создана распоряжением президента. Ее руководителем назначен Сергей Собянин.
Последний раз рабочая группа собиралась для обсуждения актуальных вопросов по коронавирусу 5 мая. Темами совещания были социальные выплаты безработным и другим категориям граждан в связи с пандемией.
Обсуждение также коснулось разворачивания и оснащения оборудованием коронавирусных стационаров, обеспечения дополнительных выплат и безопасности медицинского персонала.
За последние сутки в России выявлено 9 974 подтвержденных случая инфекции COVID-19 в 84 регионах. Наибольшее число случаев приходится на Москву – 4 712. Всего в России выявлено 252 245 случаев коронавируса.
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