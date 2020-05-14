В России выявили 9 974 новых случая коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За последние сутки в России выявлено 9 974 подтвержденных случая инфекции COVID-19 в 84 регионах. Из них выявлено активно 4049 (40,6%) без клинических проявлений, сообщает Оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.

Наибольшее число случаев приходится на Москву – 4712. Второе место по численности новых заболевших удерживает Московская область – 918. В местных больницах проходят лечение в том числе пациенты из Москвы. Замыкает тройку Санкт-Петербург – здесь выявлено 460 новых случаев.

Наименьшее число новых пациентов с коронавирусом установлено в Республике Алтай (3), Сахалинской области (2), Севастополе (2), Магаданской области и Чукотском АО (по 1).

За весь период в РФ были выписаны 53 530 человек, у которых подтвердился коронавирус. В Москве за последние сутки от COVID-19 вылечился 1821 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 252 245 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2305 летальных исходов (плюс 93 за последние сутки).

