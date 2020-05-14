Москвичам доступны актуальные данные о ситуации с COVID-19 на нескольких онлайн-ресурсах

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Москвичам рассказали, на каких онлайн-ресурсах можно получить актуальную информацию, связанную с ситуацией по распространению коронавирусной инфекции.

Город старается максимально информировать жителей и гостей столицы о том, как складывается ситуация по COVID-19 в регионе и какие меры принимаются для борьбы с инфекцией.

Разделы mos.ru

Специальный проект на портале mos.ru включает в себя всю информацию о коронавирусе и способах борьбы с ним. Он состоит из 11 блоков, которые в постоянном режиме обновляются. Там представлены актуальные данные о числе зафиксированных случаев в Москве, а также о количестве вылечившихся и скончавшихся пациентов.

Раздел "Симптомы и профилактика" рассказывает об основных симптомах коронавирусной инфекции. Помимо этого, там объясняется, как передается инфекция, и уточняется, как сдать анализы.

Также один из разделов посвящен режиму самоизоляции.

Горожанам необходимо оставаться дома до 31 мая включительно. Выходить на улицу разрешается только в случае необходимости – в ближайший магазин или аптеку, выгулять собаку на территории 100 метров от дома, вынести мусор, на работу в том случае, если присутствие на месте необходимо, а также для обращения за экстренной медицинской помощью. Также в Москве действует перчатно-масочный режим, который следует соблюдать в общественных местах.





Узнать режим работы магазинов, школ, транспорта, церквей, кладбищ и других учреждений и мест можно в разделе "Работа организаций". Уточняется, что в связи с развитием ситуации с коронавирусом торговые центры, SPA-салоны, кинотеатры, рестораны, парки и места массового скопления людей остаются закрытыми до июня. Промышленные и строительные предприятия начали возобновление деятельности с 12 мая.

В разделе "Контакты" жителям столицы доступны все полезные телефонные номера, необходимые во время пандемии. В частности, это телефоны горячей линии и службы психологической поддержки. Позвонив по указанным номерам, можно получить необходимые консультации, а также записаться в волонтеры для помощи пожилым людям.

В разделе "Социальная поддержка и помощь врачам" москвичи могут узнать о том, на какую помощь могут рассчитывать граждане с детьми, оставшиеся без работы. Также на ресурсе собраны данные обо всех допвыплатах врачам и студентам-медикам.

О специфике лечения на дому и в медучреждениях рассказывает раздел "Лечение", в котором содержатся сведения о том, как выздоровевшие после коронавируса пациенты могут помочь тем, кто еще находится на лечении. В частности, речь идет о донорстве плазмы.

Кроме того, создан специальный раздел, в котором рассказывается о поддержке бизнеса.

Отмечается, что там перечислены все три пакета мер, принятых на сегодняшний день в Москве. В разделе содержится информация об отсрочках по уплате налогов, компенсациях, субсидиях, грантах и помощи в кредитовании.





FAQ включает в себя подразделы "Режим самоизоляции", "Пропуска для поездок", "Поддержка безработных" и "Другие меры, диагностика и лечение". Там даются ответы на наиболее актуальные вопросы, связанные с обстановкой в Москве в условиях пандемии COVID-19.

В разделах "Новости" и "Пропуска" представлена наглядная инструкция о том, как оформить цифровой пропуск.

Раздел "Документы" хранит в себе все документы, указы и постановления, которые принимаются в городе для борьбы с коронавирусом.

Помимо того, актуальные данные о развитии ситуации ежедневно публикует телеграм-канал "Коронавирус. Оперштаб Москвы".

Поддержка жителей и бизнеса

Москвичи, потерявшие из-за распространения коронавируса работу, могут обратиться в дистанционной форме в Центр занятости населения. Отмечается, что порядок выдачи пособий по безработице был в столице упрощен.

Раздел "Работа из дома" будет полезен тем, кто трудится удаленно. На сайте даются ответы на волнующие вопросы, а также представлен опыт трудящихся дистанционно граждан.

О том, какая поддержка оказывается предпринимателям, можно узнать на сайте центра поддержки экономики Москвы.

Там рассказывается о проектах, посвященных поддержке бизнесу, а также публикуются данные об экономической обстановке.





Представители малого и среднего бизнеса могут также получить необходимую информацию о поддержке своей деятельности. Так, департамент предпринимательства и инновационного развития города подготовил пакет мер антикризисной поддержки.

Помимо этого, полезными будут проект "Коронавирус: важное для бизнеса" и телеграм-канал "Коронавирус. Экономический штаб Москвы".

Цифровые пропуска и транспорт

С 15 апреля в Москве была введена система цифровых пропусков для передвижения по городу на личном и общественном транспорте. Оформить электронное разрешение можно на сайте nedoma.mos.ru.

Также существует возможность проверки действительности пропуска и привязки к нему транспортной карты. Кроме того, автовладельцы могут добавить госномер транспортного средства в свой цифровой пропуск. Проверить его прикрепление предлагается с помощью формы на портале мэра и правительства Москвы.

Проверить наличие цифровых пропусков своих сотрудников также могут и работодатели. Сделать это предлагается через сайт Московского инновационного кластера.

Также столичным Дептрансом была разработана памятка для ориентирования в правилах передвижения по городу. А для пассажиров метро была создана карта с отмеченными на ней точками продажи масок и перчаток.

Образование и культура

Для учащихся школ и их родителей подготовили ответы на главные вопросы о "Московской электронной школе". На сайте рассказывается, как побороть технические неполадки, создать учетные записи или восстановить пароли.

Проект "Культура Москвы онлайн" нацелен на тех москвичей, которые во время самоизоляции не хотят отказываться от просвещения.

В частности, на сайте доступны видеозаписи концертов, спектаклей, лекций и различных встреч. Помимо этого, пользователи могут дистанционно побывать на экскурсиях в столичных музеях и парках.





Московский комитет по туризму совместно с культурными городскими площадками запустил для горожан онлайн-проект #Москвастобой, который позволяет виртуально побывать на экскурсиях, лекциях, представлениях, мастер-классах.