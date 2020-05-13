Назван срок создания реально действующего лекарства от коронавируса

02:31
Фото: Zuma\TASS
Стал известен срок появления реально действующего лекарства от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на мнение вирусолога, руководителя лаборатории геномной инженерии МФТИ Павла Волчкова.
"В последнем релизе они (ученые – Прим. Ред.) обещали начать клинические испытания лекарства в июне, а препарат выпустить уже в начале осени", – сообщил Волчков.
Как пояснил специалист, эффективный препарат разрабатывается учеными биофармацевтической компании Regeneron Pharmaceuticals. Предполагается, что лекарство будет помогать иммунитету бороться с инфекцией путем искусственного добавления антител.
Волчков отметил, что природные антитела, полученные от переболевших коронавирусом, имеют совершенно разную степень эффективности. Для создания действующего препарата ученые Regeneron Pharmaceuticals нашли самое лучшее антитело и клонировали его.
Вирусолог также заявил, что на текущем этапе российское здравоохранение эффективно справляется с пандемией коронавируса COVID-19. Он предположил, когда можно будет ослабить меры по сдерживанию пандемии.
"Нужно дождаться момента, когда доля переболевших COVID-19 людей будет на уровне 25–30 процентов населения", – сказал специалист.
Ранее о разработке вакцин от коронавируса рассказали в ВОЗ. Представитель организации в России Мелита Вуйнович отметила, что восемь образцов лекарства уже проходят клинические исследования.
Когда появится вакцина от COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: