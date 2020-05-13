Назван срок создания реально действующего лекарства от коронавируса

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Стал известен срок появления реально действующего лекарства от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на мнение вирусолога, руководителя лаборатории геномной инженерии МФТИ Павла Волчкова.

"В последнем релизе они (ученые – Прим. Ред.) обещали начать клинические испытания лекарства в июне, а препарат выпустить уже в начале осени", – сообщил Волчков.

Как пояснил специалист, эффективный препарат разрабатывается учеными биофармацевтической компании Regeneron Pharmaceuticals. Предполагается, что лекарство будет помогать иммунитету бороться с инфекцией путем искусственного добавления антител.

Волчков отметил, что природные антитела, полученные от переболевших коронавирусом, имеют совершенно разную степень эффективности. Для создания действующего препарата ученые Regeneron Pharmaceuticals нашли самое лучшее антитело и клонировали его.

Вирусолог также заявил, что на текущем этапе российское здравоохранение эффективно справляется с пандемией коронавируса COVID-19. Он предположил, когда можно будет ослабить меры по сдерживанию пандемии.

"Нужно дождаться момента, когда доля переболевших COVID-19 людей будет на уровне 25–30 процентов населения", – сказал специалист.

Ранее о разработке вакцин от коронавируса рассказали в ВОЗ. Представитель организации в России Мелита Вуйнович отметила, что восемь образцов лекарства уже проходят клинические исследования.