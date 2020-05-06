Мурашко сообщил о результатах испытаний вакцины от коронавируса

Мурашко рассказал об испытаниях вакцин от COVID-19
Вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 проходят доклинические испытания, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
Он уточнил, что есть несколько платформ, на которых разрабатываются эти вакцины. Они показали обнадеживающие результаты, отметил Мурашко.
"Есть обнадеживающие результаты, что мы выйдем на лекарственный препарат, который будет работать", – передает RT его слова.
ВОЗ включила в перечень перспективных вакцин против COVID-19 девять российских разработок. Шесть из них разрабатывает новосибирский центр "Вектор", две – компания Biocad, одну – НИИ вакцин и сывороток в Санкт-Петербурге.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что раньше середины лета видимых результатов испытания вакцин от коронавируса никто получить не сможет. Сергей Собянин допустил, что вакцину будут разрабатывать в московском институте. Мурашко обратил внимание, что часть ограничений по коронавирусу в России сохранят до ее появления.
За последние сутки в России подтверждено 10 559 случаев коронавирусной инфекции. Большинство новых заболевших обнаружили в Москве – 5 858.
В целом в России зарегистрировано 165 929 случаев. За последние сутки умерли 86 человек. За весь период скончалось 1 537 человек. Выписали из больниц за сутки 1 462 пациента, всего же выздоровело 21 327 пациентов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: