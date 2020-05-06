Мурашко сообщил о результатах испытаний вакцины от коронавируса

Мурашко рассказал об испытаниях вакцин от COVID-19

Вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 проходят доклинические испытания, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Он уточнил, что есть несколько платформ, на которых разрабатываются эти вакцины. Они показали обнадеживающие результаты, отметил Мурашко.

"Есть обнадеживающие результаты, что мы выйдем на лекарственный препарат, который будет работать", – передает RT его слова.

ВОЗ включила в перечень перспективных вакцин против COVID-19 девять российских разработок. Шесть из них разрабатывает новосибирский центр "Вектор", две – компания Biocad, одну – НИИ вакцин и сывороток в Санкт-Петербурге.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что раньше середины лета видимых результатов испытания вакцин от коронавируса никто получить не сможет. Сергей Собянин допустил, что вакцину будут разрабатывать в московском институте. Мурашко обратил внимание, что часть ограничений по коронавирусу в России сохранят до ее появления.

За последние сутки в России подтверждено 10 559 случаев коронавирусной инфекции. Большинство новых заболевших обнаружили в Москве – 5 858.

В целом в России зарегистрировано 165 929 случаев. За последние сутки умерли 86 человек. За весь период скончалось 1 537 человек. Выписали из больниц за сутки 1 462 пациента, всего же выздоровело 21 327 пациентов.