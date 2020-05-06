Почти 44% новых пациентов с коронавирусом в Москве младше 45 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице подтверждено 5 858 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Среди выявленных новых заболевших коронавирусной инфекцией около 37,1% пациентов – люди в возрасте от 18 до 45 лет. Количество инфицированных в возрасте от 46 до 65 лет составляет 36,4%.

Около 12% всех заболевших – люди в возрасте от 66 до 79 лет, причем около 7,8% из них старше 80 лет. Еще 6,7% из числа заболевших – дети.

Все пациенты и близко контактировавшие с ними лица уже находятся под наблюдением врачей. Общее число выявленных заболевших в Москве составляет 85 973. В РФ зарегистрировано 165 929 случаев коронавирусной инфекции.

В Штабе подчеркнули, что количество подтвержденных тестов на коронавирус продолжает увеличиваться, однако рост числа госпитализации остается на прежнем уровне. Такие показатели указывают на то, что Москве удается снизить риск распространения инфекции и не допустить тяжелых последствий вируса у пациентов.

Горожанам напомнили о неукоснительном соблюдении режима самоизоляции. Разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Также разрешено гулять с домашними животными (на расстоянии не более 100 метров от дома), выносить мусор и совершать поездки до места работы (для тех, кто обязан ее посещать).

Для передвижения по городу на общественном или личном транспорте необходимо оформить цифровой пропуск. Он выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей. Если вы передвигаетесь по району пешком, то пропуск не нужен.

При оформлении заявки можно использовать домен nedoma.mos.ru. Кроме того, получить пропуск для передвижения по городу с использованием личного или общественного транспорта можно по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив СМС на номер 7377.

