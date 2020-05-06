Работодателям разъяснили, как проверить цифровые пропуска для сотрудников

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Онлайн-сервис для проверки цифровых пропусков сотрудников работодателями запущен в Москве. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Руководителям ограниченных к посещению компаний необходимо подать заявление на выдачу цифровых пропусков с указанием тех сотрудников, чье присутствие на рабочем месте необходимо для обеспечения бесперебойной работы организации", – заявили в департаменте предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Система работает на платформе Московского инновационного кластера i.moscow. Ей могут воспользоваться руководители компаний и индивидуальные предприниматели. Работодатели могут получить помощь на платформе через раздел "Для юридических лиц", где необходимо ввести ИНН компании.

Далее на экране появится одна из надписей – "Посещение организации не приостановлено" или "Посещение организации приостановлено". В первом случае означает, что вид деятельности организации не внесен в список, попавших под ограничения, и сотрудники могут самостоятельно продлить свои пропуска на mos.ru.

Во втором случае означает, что на компанию распространяются ограничения и работники не могут самостоятельно продлить пропуск. Работодатель должен определить минимальный список работников, присутствие которых необходимо на рабочем месте.

На платформе i.moscow работодатели могут ознакомиться с инструкцией по составлению заявления на выдачу цифровых пропусков, а также получат ссылку на подачу этих сведений.

После подачи сведений работодателем в личном кабинете юрлица цифровые пропуска будут сформированы в течение пару минут. После чего система отправит указанным в списке сотрудникам на электронную почту кода пропусков. Они будут действительны до 11 мая.

Получить консультацию от специалистов о подаче документов на получение цифровых пропусков можно по телефону горячей линии +7 (495) 539-36-82.

С 15 апреля в Москве начали действовать цифровые пропуска для передвижения по городу. Разрешение на передвижение по городу необходимо для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей. Если вы передвигаетесь по району пешком, то пропуск не нужен.

При оформлении заявки можно использовать домен nedoma.mos.ru. Кроме того, получить пропуск для передвижения по городу с использованием личного или общественного транспорта можно по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив СМС на номер 7377.

