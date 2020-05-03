Робот и чат-бот помогут москвичам продлить цифровой пропуск

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Голосовой робот поможет москвичам решить вопросы, связанные с продлением цифровых пропусков, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Абоненты, позвонившие на линию единой справочной службы по телефону +7 (495) 777-77-77, узнают, что нужно сделать, чтобы продлить рабочий пропуск.
"Мы постоянно дополняем базу знаний голосового помощника новой, актуальной информацией, чтобы он мог консультировать горожан по наиболее распространенным вопросам, связанным с цифровыми пропусками и режимом повышенной готовности в целом", – рассказал руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.
При звонке на линию голосовой помощник включается автоматически. Если вопрос требует расширенной консультации, абонента переключат на оператора.
Новая технология позволит облегчить работу операторов, которые смогут больше времени уделить москвичам с непростыми вопросами или конкретными жизненными ситуациями, касающимися получения цифровых пропусков.
Помимо голосового помощника, помочь в оформлении пропуска может чат-бот на странице обратной связи mos.ru. Он покажет, на какой странице необходимо оформить пропуск и какую информацию указать.
С 15 апреля в Москве начали действовать цифровые пропуска для передвижения по городу. Разрешение на передвижение по городу необходимо для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей. Если вы передвигаетесь по району пешком, то пропуск не нужен.
При оформлении заявки можно использовать домен nedoma.mos.ru. Кроме того, получить пропуск для передвижения по городу с использованием личного или общественного транспорта можно по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив СМС на номер 7377.
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