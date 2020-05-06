За сутки в России выявили 10 559 новых заболевших COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

За последние сутки в России подтверждено 10 559 случаев коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.

Они зарегистрированы в 82 регионах. При этом в 4 314 выявленных случаях клинических проявлений не было.

Большинство новых заболевших обнаружили в Москве – 5 858. В Московской области заболели 829 человек, в Санкт-Петербурге – 312, в Нижегородской области – 272, в Дагестане – 181, в Мурманской области – 136, в Кабардино-Балкарии и Ямало-Ненецком АО – по 105, в Татарстане – 102.

В Калужской и Саратовской областях зарегистрировали по 98 новых больных, в Краснодарском крае – 97, в Северной Осетии – 93, в Рязанской области – 84, в Ростовской и Самарской областях – по 81, в Брянской области – 80, в Тульской области – 77, в Свердловской области – 76, в Волгоградской и Тюменской областях – по 69, в Курской области – 67, в Новосибирской области – 63, в Тамбовской области – 62.

Во Владимирской и Орловской областях обнаружили по 57 новых заболевших, в Мордовии – 54, в Ингушетии – 52, в Ярославской и Ленинградской областях – по 51, в Приморском крае – 49, в Чувашии – 48, в Липецкой области – 46, в Тверской и Челябинской областях – по 44, в Бурятии – 43, в Красноярском крае – 42, в Ставропольском крае – 40, в Оренбургской области и Хабаровском крае – по 39, в Республике Марий Эл и Алтайском крае – по 33, в Пензенской области – 32, в Иркутской области – 31, в Воронежской области и Чечне – по 30.

В Калмыкии, Астраханской, Ульяновской областях и Ханты-Мансийском АО заболели еще по 29 человек, в Республике Коми – 28, в Пермском крае – 25, в Архангельской области и Башкирии – по 24, в Забайкальском крае – 23, в Хакасии – 22, в Ивановской области – 20, в Новгородской области – 18, в Калининградской, Кировской областях, Республике Саха (Якутия) и Крыму – по 17, в Белгородской области – 16, в Костромской области – 15, в Кемеровской области – 14.

В Томской области заболели 13 человек, в Карелии, Псковской области, Адыгее и Удмуртии – по 12, в Амурской области – 8, в Вологодской, Омской областях и Севастополе – по 6, в Магаданской области и Еврейской АО – по 5, в Карачаево-Черкесии – 4 и по 1 – в Смоленской, Курганской областях, Республике Алтай, Камчатском крае и Чукотском АО.

В целом в России зарегистрировано 165 929 случаев коронавирусной инфекции. Это на 6,8% больше, чем днем ранее. За последние сутки умерли 86 человек. За весь период скончались 1 537 человек. Выписали из больниц за сутки 1 462 пациента, всего же выздоровело 21 327 человек.

Всем гражданам необходимо соблюдать режим самоизоляции вплоть до 11 мая и следовать распоряжениям и рекомендациям властей.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что говорить о полном прекращении распространения коронавируса пока невозможно вне зависимости от принятых мер. По ее словам, риски возникновения новых очагов заражения остаются.