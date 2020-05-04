Полное завершение распространения коронавируса пока невозможно – Попова

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Говорить о полном прекращении распространения коронавируса пока невозможно вне зависимости от принятых мер, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, риски возникновения новых очагов заражения остаются.

"Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна. Все равно общение то или иное есть, и риски возобновления есть, даже если не осталось вирусов в стране", – объяснила Попова на телеканале "Россия 24".

Ранее она высказала мнение о том, что введенные из-за коронавируса ограничения в России можно будет ослабить после 12 мая. Однако это будет актуально при условии их соблюдения в период майских праздников, уточнила глава ведомства. Попова не исключила, что меры могут продлить до июня, если россияне не смогут выдержать их на майских праздниках.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко считает, что часть ограничений в России сохранят до появления вакцины. Он пояснил, что властям предстоит построить систему, которая позволит не допустить подъема заболевания.

Мурашко обратил внимание, что вторую волну нельзя исключать, если не будет создан популяционный иммунитет. По его словам, вирус в любом случае будет циркулировать еще определенное время.

Владимир Путин подписал распоряжение о признании 6–8 мая нерабочими днями с сохранением зарплаты для сотрудников. Срок действия ограничений, связанных с коронавирусом, продлили до 11 мая.

В России выявлено 134 687 случаев коронавируса, 1280 человек умерли, выздоровели 16 639 человек. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения, свыше 238 тысяч человек скончалось.