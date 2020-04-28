Путин подписал указ о нерабочих днях с 6 по 8 мая

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Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до 11 мая включительно мер, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией. Согласно документу, дни с 6 по 8 мая объявляются нерабочими.

"Установить с 6 по 8 мая 2020 года включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы", – цитирует пресс-служба Кремля постановление главы государства.

В указе отмечается, что региональные власти наделяются правом расширения перечня организаций, для которых указанные дни будут рабочими.

Ранее появился перечень работников, которых не затронет указ о нерабочих днях. В частности, сообщалось, что продолжат работу аптеки, медучреждения, продуктовые магазины и неотложные строительные работы.

28 апреля российский лидер в ходе совещания по вопросам борьбы с коронавирусом в регионах РФ

продлил действия ограничительных мер в связи с распространением COVID-19. В том числе дни с 6 по 8 мая были объявлены нерабочими с сохранением зарплаты. При этом Путин отметил, что период нерабочих дней должен пройти при строгом соблюдении всех профилактических мер.