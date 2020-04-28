Путин призвал россиян проявить собранность и дисциплину на самоизоляции

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Владимир Путин в ходе совещания по вопросам противодействия распространению коронавируса в РФ призвал россиян проявить предельную собранность, дисциплину и мобилизацию.

"Мы должны добиться, чтобы волна эпидемии схлынула, пошла наконец на спад, что даст нам возможность в дальнейшем шаг за шагом аккуратно снимать ограничения", – отметил президент РФ.

Также Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими с сохранением заработной платы. Глава государства отметил, что период нерабочих дней должен пройти при строгом соблюдении всех профилактических мер.

Кроме того, президент РФ поручил профильным ведомствам в течение недели подготовить план выхода граждан из режима самоизоляции. Соответствующие предложения необходимо направить до 5 мая.

Предполагается, что постепенно снимать ограничения начнут с 12 мая.