Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Президент России Владимир Путин поручил кабмину подготовить новый пакет поддержки бизнеса и граждан. Об этом глава государства заявил на рабочем совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ, передает ТАСС.

"Поручаю правительству уже в ближайшее время разработать новый, очередной пакет неотложных мер поддержки экономики и граждан", – заявил российский лидер.

По словам Путина, с особенными трудностями столкнулись представители малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели и самозанятые. Глава государства обратил внимание на необходимость поддержки в этом направлении.

О новом обращении президента РФ стало известно во вторник, 28 апреля. Путин выступает на совещании, в рамках которого также запланированы доклады Собянина и ряда других должностных лиц.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития разработать предложения по восстановлению экономики. По данному вопросу представители ведомства должны отчитаться в четверг, 30 апреля.

В правительстве также сформировали перечень отраслей, наиболее пострадавших из-за кризиса, вызванного коронавирусом. В него включили туризм, гостиничный бизнес, предприятия торговли и услуг, а также кинотеатры, стоматологическую практику и другое.

