В нынешних условиях автопрому России нужно "подставить плечо" – Путин

Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин считает важным обеспечить стабильную работу автомобильной промышленности. По словам главы государства, данной отрасли сейчас требуется поддержка, говорится на сайте Кремля.
Он обратил внимание, что на автомобильные заводы так или иначе "завязаны" тысячи предприятий, находящихся в России.
"Крайне важно при строгом соблюдении всех санитарных, профилактических мер обеспечить стабильную работу автопрома, подставить плечо производителям, и прежде всего поддержать спрос на продукцию, чтобы сохранить занятость и доходы граждан, сберечь квалифицированных специалистов, инженеров, рабочих, чтобы у тех, кто поставляет комплектующие и запчасти, организует продажу техники, была уверенность в надежности этой совместной работы", – сказал Путин.
В пятницу в режиме видеоконференции состоялось совещание о ситуации в автомобильной промышленности.
При этом президент напомнил, что был опыт антикризисной поддержки автопрома. Речь идет о ситуации в экономике в 2008-2009 годах, когда произошел глобальный кризис.
Кроме того, Путин подчеркнул, что 12 автопроизводителей РФ были включены в перечень системообразующих предприятий.
Ранее стало известно, что Путин предложил направить на поддержку авиакомпаний более 23 миллиардов рублей.
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