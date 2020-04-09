Господдержка в 3,5 млрд руб позволит турбизнесу справиться с проблемами – Фомин

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Господдержка позволит турбизнесу частично справиться с финансовыми проблемами, заявил зампредседателя комитета СФ по социальной политике Игорь Фомин. Туроператорам выделят 3,5 миллиарда рублей на компенсации убытков в связи с пандемией коронавируса, передает РИА Новости.

Кабинет министров направил эту сумму на возмещение затрат туроператоров, связанных с невозвратными тарифами по авиаперевозкам и с организацией вывоза туристов из иностранных государств. Фомин уточнил, что средства получит Ростуризм, который предоставит субсидии компаниям.

Ростуризму также поручено контролировать эффективное использование денег. Доклад нужно будет представить до 1 октября.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) предлагала правительству заморозить выплаты туристам за аннулированные туры до 2022 года. Это решение, как объяснили в организации, поможет фирмам не обанкротиться и выполнить обязательства перед туристами, которые не отменили, а перенесли поездки.

АТОР также просила предоставить иностранным туристам, которые приобрели визу в Россию, но не смогли приехать, возможность посетить страну в течение года после завершения пандемии. В организации обратили внимание на то, что 150 тысяч туристов планировали визит в РФ до июля, однако из-за закрытия границ они приехать не смогут.

С 4 апреля Россия приостановила международные рейсы по вывозу россиян в страну, объяснив это необходимостью сдержать распространение коронавируса. Однако 6 апреля авиасообщение восстановили. Для возвращения россиян будет составлен особый график.

Стоимость билетов на вывозные авиарейсы будет фиксированной. Для пассажиров с авиабилетами иностранных авиакомпаний новые обойдутся в 200–400 евро.

За последние сутки в России подтвердили 1459 случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 50 регионах. Всего на сегодняшний день в 81 регионе России зарегистрирован 10 131 случай коронавирусной инфекции.