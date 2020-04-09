Господдержка в 3,5 млрд руб позволит турбизнесу справиться с проблемами – Фомин

Фото: depositphotos/ankamonika
Господдержка позволит турбизнесу частично справиться с финансовыми проблемами, заявил зампредседателя комитета СФ по социальной политике Игорь Фомин. Туроператорам выделят 3,5 миллиарда рублей на компенсации убытков в связи с пандемией коронавируса, передает РИА Новости.
Кабинет министров направил эту сумму на возмещение затрат туроператоров, связанных с невозвратными тарифами по авиаперевозкам и с организацией вывоза туристов из иностранных государств. Фомин уточнил, что средства получит Ростуризм, который предоставит субсидии компаниям.
Ростуризму также поручено контролировать эффективное использование денег. Доклад нужно будет представить до 1 октября.
Ассоциация туроператоров России (АТОР) предлагала правительству заморозить выплаты туристам за аннулированные туры до 2022 года. Это решение, как объяснили в организации, поможет фирмам не обанкротиться и выполнить обязательства перед туристами, которые не отменили, а перенесли поездки.
АТОР также просила предоставить иностранным туристам, которые приобрели визу в Россию, но не смогли приехать, возможность посетить страну в течение года после завершения пандемии. В организации обратили внимание на то, что 150 тысяч туристов планировали визит в РФ до июля, однако из-за закрытия границ они приехать не смогут.
С 4 апреля Россия приостановила международные рейсы по вывозу россиян в страну, объяснив это необходимостью сдержать распространение коронавируса. Однако 6 апреля авиасообщение восстановили. Для возвращения россиян будет составлен особый график.
Стоимость билетов на вывозные авиарейсы будет фиксированной. Для пассажиров с авиабилетами иностранных авиакомпаний новые обойдутся в 200–400 евро.
За последние сутки в России подтвердили 1459 случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 50 регионах. Всего на сегодняшний день в 81 регионе России зарегистрирован 10 131 случай коронавирусной инфекции.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: