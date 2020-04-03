РФ приостанавливает авиарейсы для вывоза россиян из-за рубежа

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РФ приостановит международные рейсы по вывозу россиян в страну с 4 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

"В целях максимальной защиты здоровья наших граждан и ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории Российской Федерации с 00:00 4 апреля 2020 года будут временно приостановлены международные авиарейсы по вывозу российских граждан на родину", – сказано в сообщении.

В штабе заявили, что для вывоза россиян на территорию РФ будет сформирован специальный график. Тем же, кто остался за границей, предоставят необходимую социальную помощь. На поддержку граждан правительство выделило министерству иностранных дел 500 миллионов рублей.

Помощь от государства предложат россиянам, предоставившим сведения о себе в посольства РФ.

Россия с 27 марта прекратила регулярные и чартерные рейсы в другие страны из-за распространения коронавирусной инфекции. В число разрешенных полетов вошли вывозные рейсы для граждан РФ из-за рубежа, а также спецвылеты с почтовыми, санитарными, гуманитарными и рядом иных грузов.

Впоследствии, 31 марта, правительство ограничило до 500 человек количество россиян, которые могут въехать в страну за сутки. Данное ограничение касалось Москвы, а в регионах установили более низкую планку – 200 человек.

За сутки в России подтвердили 601 новый случай коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 32 регионах. Всего в 78 субъектах страны на сегодняшний день выявлено 4149 случаев заражения. За сутки выздоровели 46 человек. Итого из больниц выписан 281 человек.

