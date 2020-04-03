Первые российские самолеты вылетели в Сербию для помощи в борьбе с COVID-19

14:16
Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ
Первые два самолета Ил-76 Воздушно-космических сил России вылетели в Сербию для помощи в борьбе с угрозой распространения коронавируса, сообщает ТАСС.
Транспорт вылетел с аэродрома Чкаловский. Он направит в Сербию группу военных специалистов-вирусологов и эпидемиологов. Кроме того, на борту находится современное медицинское оборудование, которое поможет сербам в борьбе с пандемией COVID-19.
В настоящий момент на аэродроме Чкаловский находятся восемь врачебно-сестринских бригад, оснащенных новейшим оборудованием, а также отряд специалистов РХБЗ. Последние имеют при себе современные средства для проведения дезинфекции объектов и территории.
В рамках помощи Сербии ВКС России совершат 11 самолето-вылетов. Транспортные средства доставят 87 военных медиков, медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц различной военной техники.
Авиационная группировка создана министром обороны России Сергеем Шойгу по поручению президента России Владимира Путина. Это связано с официальной просьбой Сербии о помощи со стороны РФ. 2 апреля Путин провел телефонный разговор с главой сербского государства Александром Вучичем, в ходе которого пообещал оказать стране гуманитарную помощь по борьбе с COVID-19.
19 марта президент Сербии объявил о прекращении передвижения через границу государства с 20 марта. До этого между Россией и Сербией прекратилось авиасообщение.
Согласно последним данным ВОЗ, в Сербии обнаружили 1171 человека, зараженного коронавирусом. 31 пациент скончался от болезни, вызванной инфекцией. О выздоровевших в настоящий момент информации нет.
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