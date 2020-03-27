В Сербии попросили помощи у РФ в борьбе с коронавирусом

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МВД Сербии предложило правительству страны просить помощи у РФ из-за коронавируса.

Как сообщили РИА Новости в министерстве, правительство Сербии примет данное предложение. Число жертв коронавируса в Сербии 26 марта достигло семи человек, всего в стране 457 больных.

Армия Сербии ранее развернула в Белграде центр для изоляции зараженных на три тысячи мест. Президент страны Александр Вучич напомнил о строгом соблюдении правил самоизоляции прибывшими из-за границы.

Он подчеркнул, что за нарушение режима грозит уголовная ответственность сроком от 3 до 12 лет тюрьмы. Также в Сербии действует запрет передвижения для всех граждан с 19 до 7.

Люди старше 65 лет могут выходить лишь в воскресенье на пять часов. Гражданам также разрешили выгуливать домашних питомцев на 20 минут вечером. С 18 марта введен комендантский час.

Кроме того, остановлен городской транспорт, закрыты рестораны, торговые центры и парки. Продолжили работу лишь продуктовые магазины и аптеки. Власти закрыли границы детсады, школы, учреждения культуры и спорта.

В Италию прибыли 14 российских самолетов для помощи в борьбе с COVID-19

22 марта Россия договорилась с Италией, что окажет гуманитарную помощь с целью предотвращения осложнений эпидемиологической обстановки.

В течение следующих двух дней в Италию прилетело 15 самолетов ВКС. Они привезли средства дезинфекции, медицинские аппараты и вирусологов.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 375 тысяч случаев заболевания коронавирусом, свыше 16,3 тысячи человек скончалось. В России заражены 840 человек.