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Москва 24

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В мире

04:44

В Италию прибыл последний российский военный самолет

безопасность за рубежом

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Италию прибыл 14-й самолет ВКС РФ для помощи в борьбе с коронавирусом, передает RT.

Грузовой Ил-76 стал последним, о вылете которого сообщало Минобороны России.

На нем прибыла группа российских военных специалистов и оборудование для дезинфекции.

Самолет приземлился на авиабазе ВВС Италии "Пратика-де-Маре" недалеко от Рима.

В Италию прибыли первые десять самолетов Минобороны РФ

22 марта в Италию прилетел первый борт с военными вирусологами, а также самолет с медицинской помощью из России.

В министерстве обороны РФ рассказали, что всего туда отправят около 100 специалистов в области эпидемиологии.

21 марта президент России Владимир Путин в разговоре с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте подтвердил готовность оказать необходимую помощь.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что Россия готова помочь Италии без каких-либо ответных мер.

Жертвами COVID-19 на Апеннинском полуострове стали 5476 человек. Общее число инфицированных составило около 60 тысяч человек.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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