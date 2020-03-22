В Италию прибыл первый самолет с медпомощью РФ в борьбе с коронавирусом

22 марта, 23:28
Фото: Минобороны РФ/ТАСС
Первый самолет с грузом оборудования и вирусологами РФ прибыл в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости.
Ил-76 ВКС России с военными вирусологами, медиками и оборудованием на борту приземлился на военную базу в Пратика-ди-Маре в 30 километрах к югу-западу от Рима.
Как отмечалось ранее, специалистов в Италию доставят девять самолетов Ил-76. Всего министерство обороны РФ отправит в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом около 100 специалистов.
Накануне Владимир Путин выразил готовность помочь Италии в борьбе с коронавирусом. Москва собирается также поставить в страну средства защиты, мобильные комплексы для дезинфекции и медицинское оборудование.
За последние сутки число умерших в Италии от заболевания, вызванного новым коронавирусом, составило 651. С момента начала эпидемии ее жертвами в стране стали 5476 человек. Среди умерших 17 врачей.
Общее число инфицированных на данный момент составляет 59 138. Это почти на 4 тысячи больше, чем днем ранее. По числу жертв Италия обошла Китай
В мире, по сведениям ВОЗ, зарегистрировано свыше 300 тысяч случаев заражения COVID-19, вылечились свыше 92 тысяч человек. Скончались более 13 тысяч. Среди инфицированных – граждане 172 стран.
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