Путин выразил готовность помочь Италии в борьбе с коронавирусом

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Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте обсудили ситуацию с пандемией коронавируса и меры по борьбе с ним, сообщает пресс-служба Кремля.

Разговор состоялся по инициативе российской стороны. Лидеры говорили о предпринимаемых в обеих странах мерах по противодействию COVID-19.

Президент выразил поддержку руководству и народу Италии в связи с крайне тяжелой эпидемиологической обстановкой. Российский лидер подтвердил готовность оперативно оказать необходимую помощь.

Москва собирается поставить в страну средства защиты, мобильные комплексы для дезинфекции и медицинское оборудование для борьбы с коронавирусом. Планируется направить в Италию бригады российских специалистов. Премьер-министр страны выразил благодарность России за помощь и поддержку в столь непростое время.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что почти все страны мира столкнулись с серьезной угрозой заболевания. Представитель Кремля заявил, что государствам нужно объединить усилия и возможности.

"Только так, вместе, все страны могут взять под контроль распространение этого вируса", – цитирует его ТАСС.

В Италии за сутки зафиксирован новый рекорд смертельных исходов от коронавируса и выявленных случаев заражения. Число жертв выросло на 793 и составило 4825 человек. За сутки выздоровели 943 пациента, теперь их 6062.

В России количество случаев заражения в России увеличилось с 253 до 306. Из них шесть в Москве, всего в столице их 137. Пациенты посещали страны, неблагополучные по эпидемиологической обстановке, в последние две недели.

В мире, по сведениям ВОЗ, зарегистрировано свыше 210 тысяч случаев заражения COVID-19. Скончались более 9 тысяч. Среди инфицированных – граждане 172 стран.