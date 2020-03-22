В Италии за сутки от коронавируса умер 651 человек

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За последние сутки число умерших в Италии от заболевания, вызванного новым коронавирусом, составило 651, сообщает ТАСС.

С момента начала эпидемии ее жертвами в стране стали 5476 человек. Среди умерших 17 врачей.

По словам главы департамента гражданской защиты Италии Анджело Боррелли, за сутки излечились 952 человека, а всего – 7024 всего. Общее число инфицированных на данный момент составляет 59 138. Это почти на 4 тысячи больше, чем днем ранее.

Ранее сообщалось, что по числу жертв Италия обошла Китай, где жертвами COVID-19, по последним данным, стали более 3 тысяч человек.

С 13 марта пропуск через российскую границу граждан Италии временно приостановлен. Это касается тех, кто въезжает в РФ в целях обучения, осуществления трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях.

В Италии действует карантин по всей стране. Всем барам и ресторанам в Италии предписано закрываться в 18:00. Учеба в школах и университетах прекращена до 3 апреля. Кроме того, запрещены все церемонии, включая свадьбы и церковные службы, не работают и учреждения культуры.

11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире. Европа стала центром пандемии COVID-19. Число сообщений о заболевании превышает пиковые данные Китая. Первыми пациентами стали жители китайского города Ухань в конце декабря 2019 года.