Россия приостановит въезд гражданам Италии

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Пропуск через российскую границу граждан Италии временно приостанавливается с 13 марта. Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Речь идет о тех, кто въезжает в РФ в целях обучения, осуществления трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях. Это касается не только граждан Италии, но и других пассажиров, приезжающих оттуда. Исключение – граждане государств – членов Евразийского экономического союза, экипажи воздушных судов, члены официальных делегаций и лица, имеющих вид на жительство в России.

Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире. На материковом Китае – около 80,7 тысячи случаев, за его пределами – свыше 37 тысяч. Количество летальных превышает 4,5 тысячи.

Сейчас инфицированы граждане 115 стран, в том числе и России. Здесь 12 марта обнаружили еще шесть случаев заражения, всего их теперь 28.

Москва находится в режиме повышенной готовности в соответствии с указом мэра. Всех, кто вернулся из стран со сложной эпидемиологической обстановкой, отправляют на двухнедельный карантин.

Меры распространили и на столичные образовательные учреждения, где детей переводят на домашнее обучение на 14 дней. Запрещены все массовые мероприятия с планируемым числом участников более 5 тысяч человек. В Строительном комплексе сформировали оперативный штаб по строительству инфекционного центра.