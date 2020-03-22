Минобороны РФ отправит в Италию около 100 вирусологов и эпидемиологов

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Министерство обороны РФ отправит в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом около 100 специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад с оборудованием. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

"К вылету готова группа численностью около 100 человек, в состав которой вошли ведущие специалисты Минобороны России в области вирусологии и эпидемиологии, имеющие значительный международный опыт борьбы с эпидемиями, вместе с современным оборудованием по диагностике и проведению дезинфекционных мероприятий", – сказали в министерстве.

Для доставки специалистов в Италию подготовлены девять самолетов Ил-76. На военном аэродроме Чкаловский в Подмосковье готовы к переброске восемь врачебно-сестринских бригад, они оснащены всем необходимым медицинским оборудованием.

Накануне Владимир Путин выразил готовность помочь Италии в борьбе с коронавирусом. Москва собирается поставить в страну средства защиты, мобильные комплексы для дезинфекции и медицинское оборудование для борьбы с коронавирусом.

В Италии, по последним данным на 21 марта, число жертв выросло на 793 и составило 4 825 человек. За сутки выздоровели 943 пациента, теперь их 6062.

В России количество случаев заражения в России составляет 306. Из них шесть в Москве, всего в столице их 137. Пациенты посещали страны, неблагополучные по эпидемиологической обстановке, в последние две недели.

В мире, по сведениям ВОЗ, зарегистрировано свыше 210 тысяч случаев заражения COVID-19. Скончались более 9 тысяч. Среди инфицированных – граждане 172 стран.

