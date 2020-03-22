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Первый самолет с военными вирусологами РФ вылетел в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Воздушное судно вылетело с аэродрома Чкаловский в Подмосковье. Как отмечалось ранее, для доставки специалистов в Италию подготовлены девять самолетов Ил-76.

В Минобороны уточнили, что самолет доставит группу медиков на авиабазу ВВС Италии Практик де Маре в 30 километрах юго-западнее Рима. Всего министерство обороны РФ отправит в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом около 100 специалистов.

Накануне Владимир Путин выразил готовность помочь Италии в борьбе с коронавирусом. Москва собирается также поставить в страну средства защиты, мобильные комплексы для дезинфекции и медицинское оборудование.

В Италии, по последним данным на 21 марта, число жертв выросло на 793 и составило 4 825 человек. За сутки выздоровели 943 пациента, теперь их 6 062. Всего в стране зарегистрированы 53,5 тысячи новых случаев заболевания. Следом за ней идет США, где новым типом коронавируса заразились 25 943 человек.

В России количество случаев заражения в России составляет 306. Из них шесть в Москве, всего в столице их 137. Пациенты посещали страны, неблагополучные по эпидемиологической обстановке, в последние две недели.

В мире, по сведениям ВОЗ, зарегистрировано свыше 300 тысяч случаев заражения COVID-19, вылечились свыше 92 тысяч человек. Скончались более 13 тысяч. Среди инфицированных – граждане 172 стран.

