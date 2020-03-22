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Общество

12:59

США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом

общество за рубежом

Фото: AP Photo/Eric Gay

США вышли на третье место в мире после Китая и Италии по числу подтвержденных случаев коронавируса СOVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американский университет Джонса Хопкинса.

По последним данным, в стране новым типом коронавируса заразились 25 943 человек, скончались 307 человек. Излечиться от вируса удалось 176 гражданам.

На первом месте по количеству зараженных коронавирусом остается Китай, там заболели 81 345 человек. Следом за Китаем идет Италия, где инфицированных насчитывается 53,5 тысячи. В числе стран с большим количеством зараженных также находится Германия (22,3 тысячи), Иран (20,6 тысячи) и Франция (14,4 тысячи).

В России количество случаев заражения в России составляет 306. Из них шесть в Москве, всего в столице их 137. Пациенты посещали страны, неблагополучные по эпидемиологической обстановке, в последние две недели.

В мире, по сведениям ВОЗ, зарегистрировано свыше 300 тысяч случаев заражения COVID-19, вылечились свыше 92 тысяч человек. Скончались более 13 тысяч. Среди инфицированных – граждане 172 стран.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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