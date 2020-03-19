Ученый рассказала, почему коронавирус вызвал мировую панику

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Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анна Баранова рассказала, почему коронавирус вызвал мировую панику.

По ее словам, страны могут прогнозировать число людей, которым из-за гриппа потребуется медицинская помощь, а из-за коронавируса – нет.

Она подчеркнула, что в США в зависимости от сезона от гриппа гибнет около 16 тысяч человек. Ученый заметила, что эта цифра больше, чем цифра погибших от коронавируса, но это прогнозируемая величина.

"В случае коронавируса инфекция распространяется быстро из-за того, что люди способны заражать друг друга на бессимптомной стадии заболевания, а потому число зараженных растет намного быстрее, чем при гриппе", – цитирует Баранову РИА Новости.

Исследователь также рассказала, что медики составили так называемый вирусный календарь, и за точку отсчета взяли ситуацию в Италии, как в стране, где слишком поздно приняли меры.

"Начало календаря – день обнаружения первого зараженного. По этому вирусному календарю в США сейчас 6 марта, а в России – 28 февраля. Россия находится в отличном положении по сравнению с остальным миром. Здесь задержана эпидемическая кривая, Россия отстает от США на 1–2 недели. Никто не хочет допустить развитие итальянского сюжета. Страны пытаются предотвратить развитие этого сценария путем растягивания эпидемии во времени", – пояснила она.

По словам Барановой, эта задержка очень нужна. Во-первых, потому что есть шанс, что тяжесть вызываемых вирусом заболеваний со временем будет снижаться, так как вирус будет приспосабливаться к жизни в организме нового хозяина. Во-вторых, потому что системы здравоохранения во всех странах не рассчитаны на такое количество пациентов.

Она отметила, что эпидемию необходимо растянуть во времени, чтобы в день заболели меньше людей и с ними можно было справляться, обеспечивая лечение.

Впервые заболевание зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила пандемию. Всего в России число заболевших достигло 147. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. В мире заражено более 200 тысяч человек.