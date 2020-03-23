Россия поможет Италии в борьбе с коронавирусом без условий – Песков

Фото: Минобороны РФ

Оказание Россией помощи Италии в борьбе с коронавирусом не предполагает ответных мер, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Речь не идет в том числе и о наложении вето на решение о продлении антироссийских санкций Евросоюза. "Нет, это абсолютно не связано", – цитирует ТАСС представителя Кремля.

Владимир Путин сообщил о готовности помочь Италии в борьбе с COVID-19. Москва собирается поставить в страну средства защиты, мобильные комплексы для дезинфекции и медоборудование.

Министерство обороны РФ отправит туда порядка 100 специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад с оборудованием. Для доставки специалистов в Италию подготовлены девять самолетов Ил-76.

Первый самолет с грузом оборудования и вирусологами РФ уже прибыл в Италию. Он приземлился на военную базу в Пратика-ди-Маре в 30 километрах к югу-западу от Рима.

Италия заняла первое место в Европе по распространению коронавируса, опередив Китай по количеству жертв. К 22 марта там зарегистрировано 59138 случаев заболевания, что почти на 4 тысячи больше, чем днем ранее. За сутки скончался 651 человек. Свыше 7 тысяч больных выздоровело, число жертв превысило 5,4 тысячи человек.

В мире инфицированы более 292 тысяч человек, свыше 12,7 тысячи скончалось. В России за сутки зафиксировали 71 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших увеличилось до 438 человек. В Москве – 262 случая. 72 тысячи человек в стране остаются под наблюдением.