Врач объяснил высокую смертность от коронавируса в Италии

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Врач и телеведущий Александр Мясников назвал причину высокой смертности от коронавируса в Италии, передает РИА Новости.

Медик считает, что власти страны среагировали на коронавирус слишком поздно, когда "нарыв уже вскрылся". Он добавил, что в стране больных без тяжелых симптомов отправляют домой, потому что больницы заполнены от числа пациентов.

"Но вот это "сиди дома", вероятно, не срабатывает: то родственники зашли, то на секундочку выглянули собачку выгулять, то еще что", – заявил врач.

Европа стала центром пандемии COVID-19. В настоящий момент Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса, опередив Китай по числу жертв.

По последним данным, в Италии зарегистрировано почти 60 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 5,4 тысячи человек погибло.

22 марта в Италию прилетел первый борт с военными вирусологами, а также самолет с медицинской помощью из России. Накануне в страну прибыл последний, 14-й самолет. Помогать в лечении больных будет около 100 специалистов в области эпидемиологии.

По последним данным ВОЗ, коронавирусом в мире заражено уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончалось. В России, по данным на 23 марта, зарегистрировано 438 случаев заражения. В Москве зафиксировано 262 случая. Более 93,6 тысячи человек в стране остается под наблюдением.

