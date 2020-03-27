В России ответили на критику "бесполезной" помощи Италии

Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

Сенатор Алексей Пушков ответил на публикацию газеты La Stampa о помощи Италии в борьбе с коронавирусом.

Он считает, что статья "инспирирована противниками России". "Все руководство Италии, все итальянцы благодарят Москву", – написал он в Twitter.

Сенатор Владимир Джабаров ранее назвал редакционный материал неподобающим и заметил, что "на такие подлые статьи мы даже реагировать не будем".

По его словам, "критиковать из теплых редакционных помещений – это проще всего". "Оценит итальянский народ, когда все завершится", – сказал политик.

При этом Джабаров подчеркнул, что помощь не имеет отношения к вопросу санкций и не подразумевает каких-либо ответных шагов.

В материале La Stampa говорилось, что техника РФ "бесполезна" при коронавирусе, а Москва поставкой стремится "удовлетворить политические амбиции".

В Италию прибыли 14 российских самолетов для помощи в борьбе с COVID-19

22 марта Россия договорилась с Италией, что окажет гуманитарную помощь с целью предотвращения осложнений эпидемиологической обстановки.

В течение следующих двух дней в Италию прилетело 15 самолетов ВКС. Они привезли средства дезинфекции, медицинские аппараты и вирусологов.

ВОЗ сообщает, что в мире зафиксировано более 375 тысяч случаев заболевания коронавирусом, свыше 16,3 тысячи человек скончалось. В России заражены 840 человек.