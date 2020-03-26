В Госдуме прокомментировали идею отказа Германии от антироссийских санкций

20:07
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал идею отказа Германии от антироссийских санкций, сообщает RT.
Ранее такую инициативу предложил глава германо-российской группы в бундестаге Робби Шлунд. Бальбек отметил, что отмена санкций является личным делом каждой страны.
"Сегодняшняя угроза пандемии показала, что нет никакой коллективной евро-атлантической солидарности, есть только принцип "каждый сам за себя"… На фоне этого немецкий депутат выступает со здравым обращением", – подчеркнул Бальбек.
Он добавил, что в условиях серьезной угрозы страны всегда объединялись, забывая о взаимных претензиях. Бальбек отметил, что история учит такому взаимодействию, и ситуация с коронавирусом не исключение.
Ранее стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель сделала тест на коронавирус. Первая проба дала отрицательный результат. Она отправилась на домашний карантин после того, как у врача, который делал ей прививку от пневмонии, обнаружили COVID-19.
Болезнь продолжает распространяться по миру. Согласно данным ВОЗ, всего известно более чем о 414 тысячах случаях заражения коронавирусом. Германия находится на шестом месте по числу инфицированных. Всего на территории ФРГ обнаружили более 41 тысячи заболевших коронавирусом. По количеству зараженных Германию опережают Испания, США, Италия и Китай.
В России численность инфицированных коронавирусом составляет 840 человек. Двое пациентов скончались в результате заражения, им было 88 и 73 года.
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