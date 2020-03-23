Первый тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат

Первый тест канцлера Германии Ангелы Меркель на коронавирус дал отрицательный результат. Об этом сообщает Der Tagesspiegel.

Как заявил официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт, в ближайшие дни будут сделаны новые тесты. Меркель ушла на домашний карантин после того, как стало известно, что врач, который делал ей профилактическую прививку от пневмококка, заразился коронавирусом.

По словам Зайберта, Меркель чувствует себя хорошо. Канцлер ФРГ участвовала в заседании правительства в режиме телеконференции. Он добавил, что участие Меркель в видеоконференциях в формате лидеров ЕС и G20 будет зависеть от результатов теста канцлера на коронавирус.

Согласно оценке института Коха, в Германии заразились 22 672 человека. Немецкий телеканал N-TV со ссылкой на анализ данных, поступивших из федеральных земель ФРГ, дает другие сведения – 24 869 зараженных. Скончались, по информации N-TV, 97 человек. Институт Коха сообщает о 86 жертвах.

В России за сутки зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших увеличилось до 438 человек. В Москве зафиксировано 262 случая.

По всему миру заразилось более 300 тысяч человек. В ВОЗ обратили внимание, что пандемия коронавируса ускоряется.