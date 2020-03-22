Меркель отправили под домашний карантин

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправилась под домашний карантин, сообщает РИА Новости.

Самоизолироваться Меркель решила после того, как коронавирус подтвердили у врача, делавшего ей прививку. Она будет регулярно проходить исследование на коронавирус.

Ранее она рассказала, что на фоне распространения нового вируса она отменила почти все встречи. "Моя жизнь тоже принципиально поменялась и состоит теперь в значительной степени из теле- и видеоконференций", – подчеркнула Меркель.

Федеральные и региональные власти Германии договорились ужесточить меры, касающиеся свободы передвижения граждан в стране.

11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире. Европа стала центром пандемии COVID-19. Число сообщений о заболевании превышает пиковые данные Китая.

В России количество случаев заражения составляет 367. В Москве подтвердили 54 новых случая заражения COVID-19, всего в городе зарегистрирован 191 случай заболевания. Среди заболевших есть граждане других государств.

Пациенты посещали страны, неблагополучные по эпидемиологической обстановке, в последние две недели. Все заболевшие получают необходимое лечение в стационарах столицы.

В мире, по сведениям ВОЗ, зарегистрировано свыше 300 тысяч случаев заражения COVID-19, вылечились свыше 92 тысяч человек. Скончались более 13 тысяч. Среди инфицированных – граждане 172 стран.

