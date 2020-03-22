Меркель отправили под домашний карантин

22 марта, 20:46
Фото: AP Photo/Markus Schreiber, Pool
Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправилась под домашний карантин, сообщает РИА Новости.
Самоизолироваться Меркель решила после того, как коронавирус подтвердили у врача, делавшего ей прививку. Она будет регулярно проходить исследование на коронавирус.
Ранее она рассказала, что на фоне распространения нового вируса она отменила почти все встречи. "Моя жизнь тоже принципиально поменялась и состоит теперь в значительной степени из теле- и видеоконференций", – подчеркнула Меркель.
Федеральные и региональные власти Германии договорились ужесточить меры, касающиеся свободы передвижения граждан в стране.
11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире. Европа стала центром пандемии COVID-19. Число сообщений о заболевании превышает пиковые данные Китая.
В России количество случаев заражения составляет 367. В Москве подтвердили 54 новых случая заражения COVID-19, всего в городе зарегистрирован 191 случай заболевания. Среди заболевших есть граждане других государств.
Пациенты посещали страны, неблагополучные по эпидемиологической обстановке, в последние две недели. Все заболевшие получают необходимое лечение в стационарах столицы.
В мире, по сведениям ВОЗ, зарегистрировано свыше 300 тысяч случаев заражения COVID-19, вылечились свыше 92 тысяч человек. Скончались более 13 тысяч. Среди инфицированных – граждане 172 стран.
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