Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель

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Эксперты Европейского медицинского института ожирения сравнили, что едят некоторые лидеры мировых стран. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалисты оценили рационы президента РФ Владимира Путина, президента США Дональда Трампа, канцлера Германии Ангелы Меркель и премьер-министра Испании Педро Санчеса.

Диетологи отметили, что российский лидер старается избегать продуктов глубокой переработки, а также алкоголя. Если же требуется произнести тост, то Путин предпочитает пиво или вино. В обычных условиях, президент употребляет постное мясо, рыбу, фрукты, овощи, крупы и яйца.

По данным экспертов, Владимир Путин предпочитает плотные завтраки и легкие ужины.

В свою очередь, Дональд Трамп является сторонником фастфуда, и значительная часть его рациона - это гамбургеры, сендвичи, картошка фри, пицца, газировка и шоколадные коктейли. По мнению ученых, его индекс массы тела соответствует легкой форме ожирения.

Что касается канцлера Германии Ангелы Меркель, то политик достаточно часто занимается спортом, а в еде предпочитает ориентироваться на традиционную немецкую кухню – сосиски с пюре, сырное фондю и пиво. К ужину ей обычно подают овощи.

Наконец, испанский премьер-министр Педро Санчес, как стало известно экспертам, строит рацион по заветам сбалансированной средиземноморской диеты. Он также, как и Путин, выбирает плотный завтрак, и много занимается спортом. Среди проанализированных лидеров он еще и самый молодой – всего 48 лет.

Ранее сообщалось, что ученые выявили особенности влияния различных диет на возрастные изменения в мозге. Специалисты отметили, что пища с высоким содержанием углеводов способна дестабилизировать функциональную связь между различными областями мозга.

