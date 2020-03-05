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Общество

05 марта, 20:11

Найдена диета, защищающая мозг от старения

общество еда

Фото: depositphotos/magone

Ученые выяснили, какое влияние оказывают различные диеты на возрастные изменения в мозге. Наиболее полезной в борьбе со старением клеток оказалась низкоуглеводная кетогенная диета, сообщает журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Отмечается, что возрастные нейробиологические изменения мозга стали наблюдаться у людей молодого возраста. В связи с этим специалисты задумались о том, как замедлить данный процесс.

Оказалось, что на старение мозга оказывает сильное воздействие богатая углеводами пища. Так, пища с высоким содержанием углеводов способна дестабилизировать функциональную связь между областями мозга. Это, в свою очередь, вызывает ухудшение когнитивного восприятия.

Для того чтобы избежать негативных последствий, необходимо сократить употребление простых углеводов.

Эксперты уточняют, что пользу для организма принесут мясо или рыба с салатом. Зерновые, рис и крахмалистые овощи из рациона необходимо исключить, резюмировали они.

Ранее выяснилось, что низкокалорийные диеты сказываются на психическом состоянии человека. По мнению психолога, они делают людей злыми и подавленными.

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