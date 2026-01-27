Психолог Евстигнеев: покупка старого дома – инструмент саморегуляции и заземления

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Покупка и восстановление старинного дома являются инструментом саморегуляции и заземления человека. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев.

Так он прокомментировал информацию о том, что россияне стали чаще покупать 100-летние деревенские избы. Из-за этого цены на подобную недвижимость начали стремительно расти. Даже дома, требующие серьезного капремонта, выросли в стоимости вдвое. Основной интерес вызывают постройки в тихих и живописных местах.

"Феномен таких покупок не просто дань моде или экономическая стратегия, а сложный психосоциальный симптом, отражающий попытку современного человека адаптироваться к условиям хронического стресса и глобальной неопределенности через поиск фундаментальных опор", – сказал Евстигнеев.

По его словам, в эпоху информационной перегрузки и "клипового мышления" мозг горожанина находится в состоянии перманентной гиперстимуляции. Это выражается в перенапряжении симпатической нервной системы и стабильно высоком уровне кортизола, что со временем ведет к истощению когнитивных ресурсов и выгоранию.

Именно поэтому городской житель может решиться на покупку и восстановление старого дома. Он становится символом устойчивости и безопасности, так как его стены простояли 100 лет, пережили революции и войны.

"Они транслируют бессознательное послание: "Здесь безопасно, здесь жизнь продолжается, несмотря ни на что". Это позволяет снизить тревогу не медикаментозно, а через изменение среды, активируя парасимпатическую систему, отвечающую за расслабление и восстановление", – резюмировал эксперт.

Ранее стало известно, что почти 90% молодых россиян из поколения зумеров предпочли бы жить вдали от мегаполисов. К такому выводу пришли специалисты, проведя федеральный опрос. Тренд на смену ритма жизни получил собственные названия – "избинг" и "деревнинг". Эксперты объяснили такой выбор усталостью от стресса и стремлением к безопасности.

