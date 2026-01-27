Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 января, 17:02

Общество
Главная / Новости /

Психолог Евстигнеев: покупка старого дома – инструмент саморегуляции и заземления

Психолог объяснил интерес россиян к покупке старых домов

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Покупка и восстановление старинного дома являются инструментом саморегуляции и заземления человека. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев.

Так он прокомментировал информацию о том, что россияне стали чаще покупать 100-летние деревенские избы. Из-за этого цены на подобную недвижимость начали стремительно расти. Даже дома, требующие серьезного капремонта, выросли в стоимости вдвое. Основной интерес вызывают постройки в тихих и живописных местах.

"Феномен таких покупок не просто дань моде или экономическая стратегия, а сложный психосоциальный симптом, отражающий попытку современного человека адаптироваться к условиям хронического стресса и глобальной неопределенности через поиск фундаментальных опор", – сказал Евстигнеев.

По его словам, в эпоху информационной перегрузки и "клипового мышления" мозг горожанина находится в состоянии перманентной гиперстимуляции. Это выражается в перенапряжении симпатической нервной системы и стабильно высоком уровне кортизола, что со временем ведет к истощению когнитивных ресурсов и выгоранию.

Именно поэтому городской житель может решиться на покупку и восстановление старого дома. Он становится символом устойчивости и безопасности, так как его стены простояли 100 лет, пережили революции и войны.

"Они транслируют бессознательное послание: "Здесь безопасно, здесь жизнь продолжается, несмотря ни на что". Это позволяет снизить тревогу не медикаментозно, а через изменение среды, активируя парасимпатическую систему, отвечающую за расслабление и восстановление", – резюмировал эксперт.

Ранее стало известно, что почти 90% молодых россиян из поколения зумеров предпочли бы жить вдали от мегаполисов. К такому выводу пришли специалисты, проведя федеральный опрос. Тренд на смену ритма жизни получил собственные названия – "избинг" и "деревнинг". Эксперты объяснили такой выбор усталостью от стресса и стремлением к безопасности.

Купить участок для строительства своего дома можно на инвестиционном портале Москвы. Заявки на приобретение земли принимают и в онлайн-формате. Для участия в торгах на покупку земли нужно будет внести задаток, который предусмотрен конкурсной документацией. Вся подробная информация размещена на инвестиционном портале.

"Торги Москвы": участки под ИЖС

Читайте также


обществонедвижимостьэксклюзив

Главное

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика