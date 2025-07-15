Многие зумеры захотели покинуть мегаполисы

Почти 90% молодых россиян из поколения зумеров предпочли бы жить вдали от мегаполисов. К такому выводу пришли специалисты, проведя федеральный опрос. Тренд на смену ритма жизни уже получил собственные названия – "избинг" и "деревнинг".

Эксперты объясняют такой выбор усталостью от стресса и стремлением к безопасности. Особенно ярко эта тенденция проявилась после пандемии, когда привычная городская инфраструктура оказалась недоступной, а квартиры тесными.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.