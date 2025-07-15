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15 июля, 07:30

Общество

Многие зумеры захотели покинуть мегаполисы

Многие зумеры захотели покинуть мегаполисы

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Почти 90% молодых россиян из поколения зумеров предпочли бы жить вдали от мегаполисов. К такому выводу пришли специалисты, проведя федеральный опрос. Тренд на смену ритма жизни уже получил собственные названия – "избинг" и "деревнинг".

Эксперты объясняют такой выбор усталостью от стресса и стремлением к безопасности. Особенно ярко эта тенденция проявилась после пандемии, когда привычная городская инфраструктура оказалась недоступной, а квартиры тесными.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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