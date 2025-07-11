Россияне с одним ребенком стали тратить маткапитал в 23 раза чаще

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Родители с одним ребенком стали в 23 раза чаще тратить материнский капитал, сообщает газета "Известия" со ссылкой на доклад Счетной палаты.

Согласно ему, в I квартале 2025-го семьи подали 483 тысячи заявлений на распоряжение маткапиталом, из них 95 тысяч – от родителей с одним ребенком. Число последних по сравнению с прошлым годом выросло в 23 раза. Однако выдача сертификатов при рождении первенца увеличилась только на 8% по сравнению с прошлым годом, до 125 тысяч.

Около 74 тысячи семей направили средства на улучшение жилищных условий, а 20 тысяч – на образование.

Раньше семьи с одним ребенком откладывали маткапитал на будущее, но из-за роста цен и ставок стараются использовать его сразу, чтобы увеличить первоначальный внос по ипотеке и сократить сумму кредита, поделился мнением генеральный директор одной из риелторских компаний Евгений Шавнев.

Аналитик Владимир Чернов напомнил, что с марта расширились возможности использования сертификата. Например, можно направить средства на строительство частного дома через эскроу-счета (специальный счет в банке, на котором размещаются денежные средства заказчика до момента окончания строительства) по договору подряда.

Кроме того, сыграли роль упрощенные процедуры через "Госуслуги" и информирование людей. По мнению аналитика, из-за этого все больше семей переходят от модели сбережений к активному использованию капитала.

Чернов добавил, что рост числа заявлений на распоряжение маткапиталом продолжится минимум до конца 2025 года, если не изменятся условия программы, а инфляция сохранится на уровне 8–9%. Дальнейшая динамика будет зависеть от многих факторов, таких как доходы населения, доступность ипотеки, уровень рождаемости.

Активнее маткапитал начали использовать семьи, чьи дети скоро пойдут в школу, отметил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Сертификат на первенцев начали выдавать в 2020 году, многим детям уже около пяти лет, а значит, их можно записывать в кружки и секции в детском саду.

Кроме того, почти на треть выросло число получателей ежемесячных выплат за счет сертификата, с 308 тысяч до 397 тысяч. Эта опция доступна семьям, где средний доход на человека не превышает двукратный прожиточный минимум. Сафонов объяснил, что это связано с падением реальных доходов населения на фоне высокой инфляции.

Несколько экспертов также обратили внимание на то, что нельзя исключать случаи злоупотребления использования маткапитала. Например, для получения ежемесячных выплат некоторые родители могут скрывать свой реальный доход или получать зарплату "в конверте", подчеркнул кандидат экономических наук, доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Несмотря на усиление контроля, до сих пор популярны схемы обналичивания капитала. Чаще всего это фиктивные сделки с жильем, такие как покупка комнат у родственников, завышение стоимости, аренда под видом улучшения условий, рассказал Чернов. Кроме того, мошенники становятся технологичнее, используют посредников или электронные площадки.

Однако материнский капитал остается эффективной мерой поддержки, и необходимо расширять направления его использования, заявил аналитик. Такие шаги могут повысить риск обналичивания средств, поэтому важно обеспечить прозрачный контроль за расходованием средств, заключил Чернов.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об увеличении маткапитала на каждого последующего ребенка на 25%. Председатель комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила с 1 января 2026 года установить размер маткапитала в 690 300 рублей на первого ребенка, 862 700 – на второго и 1 000 000 – на третьего ребенка.