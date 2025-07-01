Для работающих родителей введут ежегодную семейную выплату

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России для работающих родителей с доходом ниже 1,5 регионального прожиточного минимума появится ежегодная семейная выплата, заявил глава правительства Михаил Мишустин.

По его словам, мера поддержки будет запущена с июня следующего года. Она распространится на граждан, у которых есть двое и более детей.

Благодаря выплате родителям компенсируют часть уплаченного налога на доходы физических лиц. Для них будет пересчитан налог по сниженной ставке в 6%, а разница будет возвращена, подчеркнул Мишустин.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, согласно которому предполагается выдача повторного материнского капитала за рождение каждого последующего ребенка, увеличивая его размер на 25%.

Депутат Нина Останина предложила с 1 января 2026 года установить размер маткапитала в 690 300 рублей на первого ребенка, 862 700 – на второго и 1 000 000 – на третьего.

По ее инициативе, возможность повторной выплаты субсидии поспособствует росту рождаемости вторых детей в 2027–2030 годах, а также сохранит тренд на увеличение рождения третьих и четвертых детей.