В Минфине поддержали государственное софинансирование детских счетов

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В Минфине России поддержали государственное софинансирование детских счетов, которые открыты по программе долгосрочных сбережений (ПДС). Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на замглавы ведомства Ивана Чебескова.

По его словам, речь касается счетов, которые можно открыть на несовершеннолетнего ребенка. При этом размер софинансирования еще обсуждается, сказал замминистра.

ПДС представляет собой добровольный сберегательный продукт, который оформляется через негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Россияне делают взносы, а государство софинансирует их до 36 тысяч рублей каждые 12 месяцев в первые 10 лет.

Детские счета позволяют оформить не все НПФ, указал эксперт Максим Колядов. Он добавил, что в настоящее время дополнительного софинансирования для детей не предполагается. В свою очередь, гендиректор "ВТБ Пенсионный фонд" Андрей Осипов назвал оптимальным господдержку в размере 36 тысяч рублей на каждого ребенка без привязки к доходу родителей.

Аналитик Владимир Чернов заявил, что после запуска такого софинансирования спрос на детские ПДС может увеличиться в 2–3 раза.

Ранее стало известно, что возможность пересмотра размера единого пособия на детей появится с 1 июня у семей, у которых истекает срок ранее назначенной выплаты и которые подают заявление на продление.

Основанием для увеличения размера пособия является снижение среднедушевого дохода семьи. Выплата предоставляется на год и требует ежегодного подтверждения права на ее получение. При этом дополнительная особенность коснется новорожденных.

