Депутат Говырин: налоговая ставка для работающих родителей снизит нагрузку на бюджет семьи

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Налоговая ставка 6% для работающих родителей с низким среднедушевым доходом снизит нагрузку на семейный бюджет, заявил депутат Госдумы Алексей Говырин. Об этом сообщает RT.

По словам парламентария, данным решением правительство стремится принимать во внимание жизненные обстоятельства россиян.

"Семьи с детьми нередко оказываются в ситуации, когда даже при официальной занятости совокупный доход оказывается недостаточным для обеспечения потребностей", – добавил Говырин.

Он отметил, что частичное возмещение налога позволит перенаправить средства на обеспечение детей продуктами питания, одеждой и образованием. Это решение, подчеркнул депутат, было принято по результатам данных о социальном положении многодетных семей и граждан, которые воспитывают двоих детей при ограниченном доходе.

"Показатель 1,5 прожиточного минимума выбран, по-видимому, как граница, ниже которой реальные расходы на жизнь начинают превышать доход", – обратил внимание парламентарий и уточнил, что в рамках инициативы идет речь о четырех миллионах российских семей.

Ранее глава Минтруда России Антон Котяков напомнил, что налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для работающих родителей с двумя и более детьми, чей среднедушевой доход ниже 1,5 прожиточного минимума, будет снижен до 6% в 2026 году.

Владимир Путин подписал соответствующий закон в июле 2024 года. Выплата будет доступна гражданам, постоянно проживающим в стране и являющимся налоговыми резидентами, уплатившими НДФЛ в предшествующем году.

Закон будет распространяться на родителей, усыновителей, опекунов и попечителей, у которых есть дети в возрасте до 18 лет, а также детьми-студентами до 23 лет, при отсутствии задолженности по алиментам.