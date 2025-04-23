Минтруд напомнил о пересчете НДФЛ для родителей двух детей

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Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для работающих родителей с двумя и более детьми, чей среднедушевой доход ниже 1,5 прожиточного минимума, будет снижен до 6% в 2026 году. Об этом напомнил глава Минтруда России Антон Котяков. Его цитирует агентство "Прайм".

По словам Котякова, после перерасчета разница будет возвращена гражданам.

Соответствующий закон был подписан Владимиром Путиным в июле 2024 года. Выплата будет доступна гражданам, постоянно проживающим в стране и являющимся налоговыми резидентами, уплатившими НДФЛ в предшествующем году.

Закон коснется родителей, усыновителей, опекунов и попечителей с детьми до 18 лет, а также детьми-студентами до 23 лет, при отсутствии задолженности по алиментам.

Кроме того, данная мера является одной из мер Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики и поддержке многодетных семей до 2036 года, утвержденной российским кабмином. Ожидается, что она охватит 4,2 миллиона семей, в которых воспитываются 10,9 миллиона детей.

