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В Совфеде не поддержали идею отменить пенсии по возрасту. Глава конституционного комитета Андрей Клишас напомнил, что в России пенсии гарантированы Конституцией.

До этого российский политик и предприниматель Константин Малофеев выступил с предложением отменить будущие пенсии по старости для граждан, родившихся после 1995 года. По его мнению, подобная мера могла бы стимулировать молодых людей рожать детей, которые будут заботиться о них в старости.

"Всегда следует помнить, что в соответствии с Конституцией <...> каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом", – написал Клишас в своем телеграм-канале.

Ранее в Госдуме сообщали, что с 1 октября на 4,5% вырастут пенсии военных пенсионеров и пенсионеров силовых структур. А с 1 августа работающим пенсионерам пенсию повысят на те баллы, которые они получили за 2024 год. Пожилые граждане смогут получить до трех баллов.

Средний размер выплат за счет пенсионных накоплений в России составляет 1 667,48 рубля в месяц по состоянию на 1 января текущего года. Среднее значение размера ежемесячной накопительной пенсии определяется как соотношение суммы пенсионных накоплений и периода дожития, то есть 270 месяцев в 2025 году.