Депутат Горячева: отмена пенсий для бездетных россиян не повысит рождаемость

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Идея отменить пенсии ради повышения рождаемости – это всего лишь способ привлечь внимание громким заголовком. Об этом заявила депутат Госдумы Ксения Горячева в разговоре с "Газетой.ру".

Таким образом парламентарий прокомментировала предложение ведущего программы "Соловьев Live" Сергея Мардана лишить бездетных россиян пенсий. Он заявил, что такие меры – единственный способ повлиять на демографическую ситуацию в стране.

"Каждый раз, когда звучат такие предложения, создается видимость дискуссии, но за ней нет никаких реальных решений. Видимо, обсуждать материнский капитал, ясли, жилье и поддержку семей – слишком скучно, а вот отмена пенсий звучит громко", – отметила депутат.

Горячева подчеркнула, что от подобных идей нет никакой пользы. При этом, по ее словам, если государство хочет настоящего роста рождаемости, то с людьми необходимо говорить серьезно, не провоцируя их на раздражение и недоверие.

Ранее российское правительство утвердило стратегию действий по реализации семейной и демографической политики и поддержке многодетных семей до 2036 года.

Основные приоритеты направлены на сохранение населения России за счет повышения рождаемости, укрепления здоровья семей и создания условий для развития детей. В основу ляжет нацпроект "Семья".

Кроме того, запланировано развитие комплексной программы по охране материнства и детства, сбережению здоровья детей и подростков.