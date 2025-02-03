"Известия": власти не обсуждают введение льготной ипотеки за намерение завести детей

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Власти в России не обсуждают запуск новой ипотечной госпрограммы для семей, которые в ближайшие два года планируют завести детей. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минфина РФ.

По словам главы комитета по финрынкам Госдумы Анатолия Аксакова, инициатива также пока не обсуждалась в парламенте. По его мнению, введение такой льготы привело бы к появлению новых схем обхода требований.

Идея введения такой ипотеки была предложена на заседании у вице-премьера России Марата Хуснуллина, писали СМИ. Девелоперы предлагали гарантировать ставку в 6% на два года для любого заемщика, который хочет за это время стать родителем. После этого он должен был документально подтвердить появление ребенка в семье для сохранения льготных условий. Если этого не происходило, ставку по ипотеке бы пересчитывали по актуальным расценкам.

Экономист Андрей Бархота считает, что инициатива рынка позволила бы расширить масштабы доступной поддержки. С ее помощью можно вернуть спрос заемщиков, которые не подходят под новые условия госпрограмм и не могут оформить ипотеку под заградительные проценты.

Согласно исследованию одной из компаний, треть застройщиков могут понести убытки в этом году, а их бизнес грозит стать менее выгодным. Также долговая нагрузка на них растет вместе с ключевой ставкой.

Как отметил аналитик Владимир Чернов, с учетом комментариев Минфина оценить вероятность запуска новой ипотечной госпрограммы можно как низкую. По словам экономиста РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлии Коваленко, сначала следует разработать документ, позволяющий законно подписать обязательство о рождении ребенка. Кроме того, для участия в программе может потребоваться медицинское заключение о возможности женщины забеременеть, уточнила она.

"Обещание родить" нельзя включить в нормативные документы, высказалась заведующая лабораторией исследований демографии Президентской академии Алла Макаренцева. Как показали исследования, даже сильное репродуктивное намерение не всегда реализуется на трехлетнем периоде.

Бархота указал, что трудности с зачатием и вынашиванием могут возникнуть по разным причинам. Если после "обещания родить" зачатия не произойдет из-за проблем заемщиков со здоровьем, то поднимать им ставку по ипотеке будет неэтично, пояснил он.

Остается неясным, как корректно сформулировать штрафные санкции за неисполнение обещания в указанный период времени, добавил Чернов. По его мнению, доказать, что у пары не получается зачать ребенка преднамеренно, будет тяжело. А медицинские справки в теории можно подделать или "купить", указал эксперт.

Мошенники не будут выполнять требования к рождению ребенка, сказала Коваленко. Она считает, что таким образом они получат льготный кредит на два года, после чего их ставку пересчитают на более выгодную, чем в 2025 году, ведь ключевая в 2027-м снизится. Также заемщики могут приносить ложные справки с подтверждением возможности беременности.

В целом определить и предусмотреть все возможные случаи умышленного обхода требований программы будет тяжело, отметил Чернов. В таком случае для многих недобросовестных заемщиков она стала бы возможностью получить жилье по адекватной стоимости.

Льготную ипотеку за намерение завести детей также не поддержала зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Депутат назвала эту идею "сомнительной конструкцией". По ее мнению, если у людей возникнут какие-то медицинские проблемы или они подадут на развод, то окажутся в западне, будучи неспособными выполнить свои обещания.