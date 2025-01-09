Сенатор Епифанова: ставка по семейной ипотеке сохранится на уровне 6% в 2025 году

Фото: 123RF/jd8

В России ставка по "Семейной ипотеке" останется на уровне 6% в 2025 году. Об этом в беседе с "Газетой.ру" заявила сенатор РФ, арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова.

По словам сенатора, сохранение ставки связано с тем, что правительство продолжает активно поддерживать программу.

"К тому же в следующем году в России планируют отменить лимиты по "Семейной ипотеке", чтобы выдача ипотеки на льготных условиях не приостанавливалась – это поручение Владимира Путина. Плюс к этому "Семейную ипотеку" со ставкой 6% годовых распространят на "вторичку" в регионах, где почти не строят новое жилье", – сказала Епифанова.

По ее словам, решение Путина о безлимитности "Семейной ипотеки" очень востребовано, так как главной категорией покупателей новостроек являются семьи с детьми. При этом, считает сенатор, отмена лимитов сделает программу более прозрачной и стабильной.

Как добавила Епифанова, также остается открытым вопрос суммы первоначального взноса, который в настоящее время приблизился к 50%.

Так, в следующем году покупательский спрос будет сосредоточен в сегменте госпрограмм. Под 6% по "обновленным" "Семейной" и "IT-ипотеке" и 2% – по "Дальневосточной" и "Арктической" ипотеке, заключила сенатор.

Кроме того, российский Минфин сделает все, чтобы не допускать разрывов в выдаче "Семейной ипотеки" в 2025 году, сообщал глава ведомства Антон Силуанов. Он также уточнил, что лимитов не будет.

Между тем льготная ипотека позволила достичь рекордных показателей по возведению жилья. Об этом ранее заявил Путин. По словам президента, с помощью этого инструмента сотни тысяч семей улучшили свои жилищные условия.