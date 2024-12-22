Силуанов заявил, что лимитов по "Семейной ипотеке" в 2025 году не будет

Фото: 123RF/faithie

Минфин РФ сделает все необходимое, чтобы не допускать разрывов в выдаче "Семейной ипотеки" в следующем году. Деньги направят на программу в полном объеме, а лимитов на выдачу не будет, сообщил глава ведомства Антон Силуанов в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По его словам, в этом году проблемы с выдачей ипотеки появились из-за нехватки средств у банков в результате повышения ключевой ставки и разницы между рыночными и льготными ставками по ипотеке. Однако, заверил министр, проблема уже решена.

"В следующем году будем принимать все необходимое, чтобы не допускать таких разрывов. То есть действительно лимитов нет – деньги по "семейке" будут в полном объеме", – добавил Силуанов.

Расширить "Семейную ипотеку" под 6% на вторичный рынок предложил Владимир Путин. Лидер страны уверен, что такая форма поддержки семей должна сохраниться.

В ходе подведения итогов года президент также обещал навести порядок с выдачей льготных ипотечных кредитов. Он назвал безобразием случаи, когда граждане не могут взять "Семейную ипотеку", уточнив, что лимитов по ней больше не будет.

