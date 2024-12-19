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Владимир Путин пообещал навести порядок с выдачей льготных ипотек. Об этом он заявил в рамках "Итогов года".

Кроме того, президент назвал безобразием случаи, когда россияне не могут взять "Семейную ипотеку", уточнив, что лимитов по ней больше не будет. Также российский лидер не увидел необходимости в закрытии льготной IT-ипотеки.

Вместе с тем, заверил Путин, "Дальневосточная" и "Арктическая" ипотеки, а также ипотека в новых регионах под 2% останутся.

Глава государства потребовал от правительства РФ обеспечить объем субсидий, необходимый для программ льготной ипотеки, добавив, что "Сельская ипотека" не должна иметь лимитов, ее нужно сохранить.

Также в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции Путин заявил, что "Семейная ипотека" сохраняется в России.

Ранее Путин возмутился, что людей не предупредили о наличии лимитов по "Семейной ипотеке", и потребовал честно информировать граждан обо всех условиях льготной программы. Российский лидер считает, что нельзя скрывать что-либо от граждан, чтобы потом они не столкнулись с сюрпризами.

В текущем году на реализацию "Семейной ипотеки" были изначально предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 290 миллиардов рублей, а из резервного фонда правительства дополнительно выделены 142 миллиарда рублей.

Тем не менее в России фиксируется 90% сокращение стандартной ипотеки, не считая льготных займов. В случае с "Семейной ипотекой" государство вынуждено выплачивать проценты на 3 миллиона рублей против каждого выданного миллиона.

